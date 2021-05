Koronavirus ONLINE: Babiš chce 17. května konec rotační výuky. A nový očkovací rekord v ČR

Zatímco epidemie koronaviru v Česku zpomaluje, rozvolnění opatření nabírá na obrátkách. Jenže podle odborné skupiny MeSES jsou počty nakažených pořád velmi vysoké. Klesající trend incidence by mohl být důvodem k radosti, ale rozhodně ne k masivnímu rozvolnění, míní. Přesto vláda ve čtvrtek ohlásila další rozvolnění, aniž by to s odborníky z MeSES konzultovala. Od 10. května by se v rotaci měli vrátit do lavic všichni žáci základních škol, od 17. května zřejmě budou moci otevřít zahrádky a možná i divadla nebo kina. Podle exministra zdravotnictví Romana Prymuly nálož viru v české populaci klesá, problém vidí v ochotě mladších ročníků nechat se očkovat.