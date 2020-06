Koronavirus ONLINE: Babiš a spol. to schytávají ve Sněmovně. A ohnisko v univerzitním městě

Čína povolí více zahraničním aerolinkám lety do země, protože zmírňuje zdravotní kontroly na onemocnění koronavirem. Dnes to podle agentury Reuters uvedl čínský úřad pro civilní letectví (CAAC). Oznámení přichází po středečním rozhodnutí Washingtonu, který od 16. června zakázal čtyřem čínským aerolinkám lety do Spojených států jako odvetu za čínská omezení amerických leteckých dopravců.