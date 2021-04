Koronavirus ONLINE: Babiš a Arenberger na inspekci. A Slováci mají Rusům Sputnik vrátit

Nový ministr Petr Arenberger ukázal po svém nástupu trumfy, nejbližší plány i cestu pro Sputnik V: Co na plány nového ministra říkají experti? Čtěte ZDE

„Debatu o vakcíně Sputnik je potřeba především odpolitizovat a měli bychom k ní přistupovat stejně jako ke všem ostatním vakcínám. Ani s přehnaným očekáváním, ale ani s předsudky. V každém případě pro nás je klíčovou autoritou Evropská léková agentura (EMA) a budeme se řídit jejím rozhodnutím. Je potřeba říct, že tady není primárně nedůvěra k ruské vědě, ale k samotnému výrobnímu procesu,“ řekl Blesk Zprávám Milan Kubek, prezient České lékařské komory.

„Pan ministr velmi dobře ví, co může a co ne. Pokud bychom ji začali používat, tak se jedná o klinickou studii, což mimo jiné znamená, že všichni, kteří by si ji nechali aplikovat, se upíší k tomu, že se účastní experimentu a jsou si vědomi rizika, které přijímají. Kromě toho by to musela schválit etická komise. Není to vůbec jednoduché a pan ministr Arenberger to moc dobře ví. Cokoliv jiného je nezákonné. A právě proto, že tohle všechno pan profesor ví, tak je dobře, že se nebude podléhat politickému tlaku, aby dělal experimenty na lidech,“ dodává poslanec a lékař Bohuslav Svoboda (ODS).