Koronavirus ONLINE: Arenberger řekl klíč k rozvolnění bez „psa“. A rána pro Chorvatsko

Arenberger dostal na tiskovce dotaz na to, zda do restaurací bude možné chodit pouze s negativním PCR testem, jak zní jeden z návrhů. „My o tom intenzivně jednáme, mně se ten model samozřejmě velmi líbí, protože PCR test je to, co nám opravu říká pravdu na vysoké procento,“ poznamenal. „Otázkou je, jak to udělat,“ upozornil Arenberger na skutečnost, že u PCR testů je delší zpracování v laboratořích.

„Bohužel teda ještě stále rádi využíváme toho, že restaurační zařízení jsou zavřená,“ podotkl šéf rezortu. „Přeci jenom bychom rádi počkali na to, až po 14 dnech uvidíme, jak nám to epidemiologicky zamává s celou situací a potom se zamysleli nad dalším rozvolňováním,“ vzkázal ministr.