Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) naznačil, že vláda by měla dnes na mimořádném zasedání vyhlásit nouzový stav a zavést kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem.

Již není na co čekat, vláda by dnes měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu. Současně v rámci svých kompetencí rozhodnu o znovuzavedení hraničních kontrol na DE a AT hranicích (zákaz přechodu hranic mimo 11 stanovených hraničních přechodů).