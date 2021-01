Koronavirus ONLINE: 9294 nových případů za pondělí. A první várka vakcíny Moderna dorazila

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

V Česku za pondělí přibylo 9294 nových případů koronaviru, reprodukční číslo mírně pokleslo na 1,12 Prudce ale vzrostl počet lidí v nemocnicích, je jich už přes 7 tisíc. Skóre PES zůstává v 5. stupni pohotovosti, index rizika klesl na 84 bodů. Do ČR dorazila první várka vakcíny Moderna, 8400 dávek poputuje do moravskoslezského kraje. V ČR bude denně možné očkovat až 100 tisíc lidí, pokud bude dost vakcíny. Polovinu by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) mohli zvládnout praktičtí lékaři ve svých ordinacích. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.