Koronavirus ONLINE: 9161 případů za sobotu v ČR. A 3736 hospitalizovaných

Podle prvního návrhu opatření, které má k dispozici agentura APA, byl měla uzávěra v Rakousku začít platit už od pondělí. Lidé, kteří se nebudou moci prokázat certifikátem o očkování proti covidu-19 nebo potvrzením, že nemoc v uplynulých 180 dnech prodělali, budou moci vyjít z domu jen kvůli nákupu nezbytného zboží, cestě do práce, fyzickému či psychickému odpočinku a kvůli „uspokojení základních náboženských potřeb“. Výjimku by měly dostat jen děti do 12 let. Podle návrhu by měl „lockdown pro neočkované“ platit zatím do 24. listopadu.