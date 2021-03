Koronavirus ONLINE: 9066 případů za sobotu, Polsko čeká první pacienty. A vyléčený Klaus

Je libo koňský lék za 1108 korun? Obsahuje ivermektin a pošlu jej dobírkou. Tak by se dal shrnout inzerát na internetovém bazaru. Jak se ale shodují experti, léky pro zvířata prostě nejsou určené lidem a především ty neregistrované, kterým je i lék nabízený na internetu. Samotný ivermektin označil za nadějný lék premiér Andrej Babiš (ANO). Do Česka doputovalo od bulharského výrobce 10 tisíc dávek. Jako první ho začali podávat pacientům v nemocnici sv. Anny v Brně, o látku mají zájem další desítky zařízení. Mezi odborníky ale budí kontroverze. Důkazy, které by jeho účinnost potvrzovaly, jsou totiž zatím jen nedostatečné, a nejnovější vědecká studie dokonce dospěla k závěru, že ivermektin zotavení lidí s mírnými příznaky covidu nijak neurychluje.