Koronavirus ONLINE: 9036 úmrtí v ČR. Kalouska štve zavíračka hospod v 20:00 i zákaz svařáku

„Vláda večer netuší, co udělá zítra,“ míní Miroslav Kalousek (TOP 09). „Víte, samozřejmě že to zavírání nebo omezování podnikání je strašně nepříjemné, ale vůbec ze všeho nejvíc nepříjemnější je ta nejistota, že ta vláda nemá žádnou strategii, že není schopná říct a dodržet, za jakých podmínek se jak bude chovat. Včera jsme to viděli v přímém přenosu. Rozvolnění přišlo ve čtvrtek, začala se zhoršovat čísla a je evidentní, že ta zhoršená čísla nemohou být důsledkem toho čtvrtečního rozvolnění, to uvidíme až za 14 dní,“ řekl v Epicentru na Blesk.cz.

„Naprosto nechápu, proč to musely odskákat právě bary a restaurace, včetně popíjení alkoholu na veřejnosti. Představte si stánkaře, který si nakoupil spoustu vína na svařené víno, protože ve čtvrtek to bylo povoleno a bylo to rozvolněno. A v pondělí, tři dny poté, mu zase vláda řekla: Ne, v osm se zavírá a ty nesmíš prodávat alkohol z okýnka ven. Je to nesrozumitelné, je to chaotické,“ kritizuje vládní nařízení Kalousek. „Ve čtvrtek to pustit a v pondělí to utáhnout na základě čísel, které nemohou být důsledkem těch restaurací a barů, to je vidět, že si dělají jenom alibi a doopravdy žádnou strategii nemají,“ podotkl. Veřejnost se podle něj nemůže orientovat v tom, co po ní vláda chce.