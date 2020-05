Koronavirus ONLINE: 8957 případů v ČR. Venku bez roušek a špatná zpráva pro Karvinsko

Do Základní školy Husova v Liberci dnes nastoupila většina dětí prvního stupně. Nastoupilo jich 256, měly přesně daný čas příchodu a sektor na hřišti. Do školy se vrátily po více než dvou měsících, přišlo jich 80 procent. Dnes to řekla ředitelka liberecké ZŠ Husova Blanka Lukeš Reindlová. Na prvním stupni je na škole 320 dětí.

„Tříd pro ně máme akorát,“ uvedla ředitelka. Děti jsou rozdělené do skupin, v jedné může být maximálně 15 dětí a na ZŠ Husova je skupin 22. Nástup měly děti rozdělený podle ročníků od 7:30 do 8:30. „Šli jsme přes dvůr, byly tam nakreslené čáry a hřiště rozdělené na sektory,“ řekla dnes maminka Martina, žáka druhé třídy. „Do školy se těšil,“ dodala. Dítěti do školy dala dvě roušky, jinak nic zvláštního. Podle ředitelky hřiště na sektory a časy rozdělili, aby se děti z různých skupin nemísily. „Teplotu jsme neměřili,“ dodala Lukeš Reindlová.