Koronavirus ONLINE: 8423 případů za pátek. A druhá dávka vakcíny až po 42 dnech?

Mezinárodní olympijský výbor chce vyjednat se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) před odloženými hrami v Tokiu pomoc s očkováním pro sportovce z rozvojových zemí. Podle informací listu Telegraph konzultovali zástupci MOV s WHO možnost, že by byli olympionici zahrnuti do projektu Covax, který má chudším zemím zajistit přístup k vakcínám proti koronaviru.

„Myslím, že budou dál pracovat na tom, aby byla vakcína co nejvíce přístupná lidem, kteří pojedou do Japonska. Pro nás je to velice důležité,“ citoval britský list šéfa domácího olympijského výboru Andyho Ansona.