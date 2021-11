Koronavirus ONLINE: 8244 případů za neděli v ČR. A Tečka hlásí problém po aktualizaci

Poslanec KDU-ČSL Tom Philipp spekuluje na twitteru, že vláda Andreje Babiše (ANO) by dnes měla schválit i vyhlášení nouzového stavu - bez Sněmovny to může udělat na 30 dní a bez ohledu na to, že je už v demisi. Nicméně vládní představitelé v čele s premiérem Babišem v uplynulých dnech odmítali, že by byl lockdown ve hře. Babiš pro Blesk Zprávy mimo jiné uvedl, že by ho společnost nepřijala.