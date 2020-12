Koronavirus ONLINE: 7889 případů v ČR za úterý. Na testy zdarma míří řada Čechů

Senát odmítl zrychleně projednat novelu krizového zákona, která zavádí až třímilionové sankce pro firmy za porušení protikoronavirových opatření. K důvodům patří nesouhlas senátorů s navrhovanou změnou. Horní komora dnes schvalování novely odložila na příští schůzi.

Senátoři by tak podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) mohli o předloze rozhodnout až v prvním lednovém týdnu. Ve hře je i to, že by se Senát sešel ještě před Vánocemi kvůli dalším předpisům, které Sněmovna přijme ve stavu legislativní nouze.