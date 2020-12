Koronavirus ONLINE: 7889 nakažených za úterý a zhoršené skóre. Nakazil se i šéf Sněmovny

Vakcína proti covidu-19, kterou vyvinula americká farmaceutická společnost Pfizer ve spolupráci s německou BioNTech, nyní proudí do nemocnic po celých Spojených státech poté, co její nouzové nasazení minulý týden schválily úřady. Zdravotníci v Bostonu se doručení vakcíny rozhodli oslavit tancem. Video se brzy stalo hitem na sociálních sítích.

Záznam radostného tanečního vystoupení nemocnice zveřejnila na TikToku. Video, které také na twitteru sdílela ředitelka BMC Kate Walshová se slovy „Je skvělý den“, se rychle stalo hitem na internetu a mnozí uživatelé sociálních sítích psali, že je dojalo, napsal web BuzzFeed. „Mělo mě to rozplakat? Protože tu sedím a vzlykám,“ uvedl jeden uživatel. „Všechny ty velké boje, dlouhé noci, kterými sis prošla,“ citoval jiný člověk text písně a vyjádřil naději, že vakcína zdravotníkům umožní si odpočinout a vzít si volno.

Why I love my job ⁦@The_BMC⁩ ! Teams of people working to safely and equitably distribute vaccines to their front line colleagues getting cheered on by their friends celebrating the arrival of the vaccines! A great day, a great place. ❤️ pic.twitter.com/XfrIthFIY5