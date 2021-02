Koronavirus ONLINE: 6998 hospitalizovaných v Česku. A policie kontroluje výjezdy z okresů

Vakcína Pfizer / BioNTech může být u lidí s obezitou méně účinná, naznačují dosavadní údaje. Italští vědci zjistili, že zdravotničtí pracovníci s obezitou ve srovnání se zdravými lidmi produkovali jen asi poloviční množství protilátek v reakci na druhou dávku vakcíny.

Ačkoli je příliš brzy na to, abychom věděli, co to znamená pro účinnost vakcíny, mohlo by to znamenat, že lidé s obezitou potřebují další posilovací dávku, aby byla zajištěna jejich dostatečná ochrana před koronavirem.