Koronavirus ONLINE: 6881 vyléčených v ČR. V Dole Darkov znovu testují stovky horníků

Pražské letiště informuje, že do Prahy obnovila lety švýcarská letecká společnost SwissAir. Češi se nyní mohou letecky dostat do Zürichu.

Greetings from rainy Prague! In the evening, @FlySWISS resumed its operations at @PragueAirport. Flights from/to #Zürich 🇨🇭 was operated by this modern @Airbus #A220 today. Have you ever been on board this aircraft? ✈ #flyfromPRG #pragueairport pic.twitter.com/VydZrazyVR