Koronavirus ONLINE: 6865 nových případů za pondělí. A do zpátky do škol i školek v rouškách

Nouzový stav v Česku bude platit i přes Velikonoce – a to až do 11. dubna. V pondělí v Česku přibylo 6865 potvrzených případů koronaviru, zhruba o 1400 méně než před týdnem. Od začátku epidemie zemřelo už 26 222 lidí. Na Velký pátek budou muset mít například všechny obchody zavřeno, běžně nesmějí být prodejny nad 200 metrů čtverečních v provozu jen na Velikonoční pondělí. A do školky by se podle dokumentu citovaného webem TN.cz měly vracet jen děti z posledních ročníků, s rouškami a dvě testy za týden. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.