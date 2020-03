Pěkné středeční ráno, vítejte zpět u online zpravodajství o šíření nového koronaviru v Česku i ve světě. Ráno 11. března je zvlášť dobré z pohledu školáků, kteří letos poprvé kvůli koronaviru nejdou po celé zemi do svých tříd, ale zůstávají doma. Jde zhruba o 1,7 milionu dětí a mladých lidí. Méně radosti už to dělá jejich rodičům, kteří nyní musí řešit, jak se o děti doma postarají nebo na ně aspoň dohlédnou.

Rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi do deseti let, mají nárok na ošetřovné. Činí 60 procent základu příjmu a dávka se pobírá nejdéle devět kalendářních dnů. Samoživitelům a samoživitelkám s potomky do 16 let se vyplácí až 16 dnů.

Základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy vláda uzavřela na neurčito. Z domova nebo v prázdných budovách škol by mělo pokračovat v práci asi 156 000 učitelů a akademických pracovníků.