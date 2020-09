Koronavirus ONLINE: 563 případů za pondělí v Česku. A Čechům bez testu se otevře exotický ráj

Do Dominikánské republiky budou moci Češi cestovat bez prokázání se negativním testem na koronavirus od 15. září. Hoteloví hosté budou před mimořádnými událostmi spojenými s covidem-19 chránění asistenční službou, kterou do konce roku hradí dominikánská vláda. Na facebooku to oznámil Národní turistický úřad Dominikánské republiky.

Hlavní sezona v zemi podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové začíná na konci listopadu, zájezdy jsou dostupné ale už od začátku října, řekla dnes ČTK.