Koronavirus ONLINE: 541 případů za středu v ČR. A superpokuta pro AstraZeneku?

Jakkoli se do Česka postupně vrací aspoň částečně život před covidem, některá omezení stále zůstávají. Minimálně do konce června bychom měli nadále nosit respirátory. Protože bude ale platit jejich povinné nošení, měla by zůstat i nižší sazba DPH. Má to ale háček. Musí to nejdřív odhlasovat vláda. Od příštího týdne navíc mají začít platit uvolněná pravidla pro svatby, taneční i sportovní akce. Venku tak na veselku bude moci dorazit až 150 lidí. I tady ale nějaká omezení zůstanou