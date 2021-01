Koronavirus ONLINE: 5391 hospitalizovaných v ČR. A protest proti opatřením na Václaváku

Šéf STAN Vít Rakušan v debatě s ministrem školství Plagou v Partii na Primě uvedl: „Přáním každého rodiče, učitele, člověka v této zemi, a mělo by to být, je, aby se školy otevřely co nejdříve. To je ten největší problém, který tady máme. Tady je skutečně generace dětí, která teď podléhá té distanční výuce, která nikdy nemůže suplovat tu prezenční ve škole. Víte, já už se přestávám orientovat v těch vládních opatřeních jako celku.“

„Vláda se má určitě zabývat tím, aby umožnila co nejdříve návrat žáků 9. tříd a maturantů. To, že se žáci nemohou vrátit do škol, je prostě vysvědčením vlády jako celku. My konzumujeme to, jak se ta situace špatně vyvíjí, všechno souvisí se vším,“ míní Rakušan.

„My slyšíme od ministra Havlíčka věty o tom, že se otevřou skiareály, majitelé se na to začnou připravovat, o týden později naopak jsme svědky zpřísňování opatření. Sám pan ministr Blatný říká, že ten systém PES, který nám měl predikovat, co se v zemi bude dít, prostě už neplatí. Lidé se v tom nevyznají. Pokud se lidé v něčem nevyznají, tak ta opatření jako taková přestanou i dodržovat. My stále zpřísňujeme, a pokud se podíváme na čísla (...), tak jsme opravdu na absolutním chvostu ve všech číslech,“ dodal opoziční kritik.