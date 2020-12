Koronavirus ONLINE: 5176 případů za úterý v ČR, PES se ani nehne a Britové začínají očkovat

Koronaviru navzdory nadále fungují testovací a pomocná centra nemoci HIV. Podle Světové zdravotnické organizace nadále fungují ze 75 procent. WHO tento fakt sdílela dnes spolu s připomíkou Světového dne boje proti AIDS, který virus HIV způsobuje.

Despite the #COVID19 pandemic, the number of countries reporting disruptions in #HIV services has declined 📉 by almost 7⃣5⃣% since June thanks to the unstinting work of health and community workers 💪.



👉https://t.co/1umLdUaUJQ #WorldAIDSDay pic.twitter.com/sJVbKjA8VH