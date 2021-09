Koronavirus ONLINE: 409 případů za sobotu v ČR. A Vojtěch chystá změnu pro školáky

Česká republika zahájí příští rok v rozpočtovém provizoriu, domnívá se místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) naopak před takovou cestou varovala. Oba politici to dnes řekli v diskuzi v televizi CNN Prima News.

Vláda chce od příštího roku zvýšit platy státních zaměstnanců, na výši částky se zatím neshodla. O otázce bude jednat v pondělí. Ministři za hnutí ANO podle Schillerové půjdou na vládu s návrhem, aby se platy zvýšily všem státním zaměstnancům o 1400 korun měsíčně, ve školství by navýšení mělo být procentuální. Podle Schillerové by to znamenalo výdaje ve výši asi 12 miliard korun. Stanjura plošné přidání všem označil za socialistický model a za nejhorší možné. Více by podle něj měli dostat ti, kteří mají skvělé výsledky nebo byli například během pandemie koronaviru nasazeni tzv. v první linii.