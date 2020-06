Koronavirus ONLINE: 343 mrtvých v ČR. Party na Chrudimsku byla semeništěm nákazy

Německá letecká společnost Lufthansa má připravený záložní plán pro případ, že by čtvrteční valná hromada neschválila vládní záchranný balík za devět miliard eur (240 miliard Kč). S odkazem na zdroje z firmy o tom dnes píší zahraniční agentury. Německá vláda by i podle tohoto plánu ve firmě postupně získala 20procentní podíl. Plán by nemuseli schvalovat ostatní akcionáři a podnik by si přišel na podobné peníze. Na Lufthansu doléhají podobně jako na celé odvětví letecké přepravy dopady koronavirové krize. Firma již uvedla, že se chystá propustit zhruba 22 000 zaměstnanců, což odpovídá asi 16 procentům její pracovní síly.