Koronavirus ONLINE: 337 mrtvých i nová hygienička v Česku. A pandemie nabírá na síle

Británie za necelé dva týdny zažije další zásadní krok na cestě k návratu k životu před koronavirem, protože obyvatelé Anglie budou moci opět zajít do restaurací či hospod a otevřou se také muzea a kina. Podrobnosti ohledně další vlny uvolňování restrikcí dnes odpoledne představí v parlamentu premiér Boris Johnson. Podle serveru BBC ministerský předseda nejspíš oznámí i změnu ohledně dodržování bezpečné vzdálenosti na veřejnosti, která by nově měla být jeden metr namísto dosavadních dvou metrů.

Právě zmírnění bezpečné vzdálenosti podle britských médií pomůže podnikatelům, kterých se uvolňování od 4. července bude týkat. Kromě stravovacích zařízení se mají poprvé od půlky března otevřít bary, hospody, hotely, ale také galerie. Provozovatelé upozorňovali na to, že pokud by v době zahájení provozu pravidlo o dvoumetrové vzdálenosti platilo, znamenalo by to při obsluhování hostů obrovské potíže a omezení.