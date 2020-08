Koronavirus ONLINE: 330 nových případů v ČR, nejvíc od 3. dubna. A Babiš pro karanténu na 10 dní

Prezident USA Donald Trump se chystá na nominační projev a zmínil přitom koronavirus. Jakmile obdrží oficiální nominaci od Republikánské strany do listopadových voleb, přednese jej v Bílém domě, řekl v rozhovoru s listem The New York Post. Tuto možnost přitom naznačil již minulý týden a již tehdy se setkala s odporem řady demokratů i některých republikánů, podle nichž se takovým rozhodnutím politizuje sídlo amerických prezidentů.

„Pravděpodobně přednesu svůj projev v Bílém domě, protože je to skvělé místo. Je to místo, kde se cítím skvěle, kde se celá země cítí skvěle,“ řekl Trump listu The New York Post. „Pravděpodobně to uděláme na jednom z trávníků, máme různé trávníky, takže bychom to mohli uspořádat venku vzhledem k čínskému viru,“ řekl Trump, který koronavirus takto často nazývá, protože podle něj právě Čína nese zodpovědnost za současný stav pandemie.