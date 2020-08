Koronavirus ONLINE: 330 nových případů v ČR. A Řecko zrušilo testy u letů, nikoli na hranicích

V Olomouckém kraji za poslední týden přibylo 36 případů nákazy novým typem koronaviru, celkem jich je evidováno 1123. Za poslední tři týdny je to nejnižší údaj. Předchozí týden přírůstek počtu potvrzených nákaz činil 50 případů, o týden dříve to bylo 52 nově nakažených. Přibylo však jedno úmrtí, v regionu zemřelo v souvislosti s novým typem koronaviru 25 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Podle hygieniků je situace v kraji klidná.

„Máme nárůst případů v uvozovkách v rámci sezony, je to i kvůli cestování, ale je to přiměřené. Olomoucký kraj je na tom momentálně dobře. Pracujeme celý týden včetně víkendů, není důvod k obavám,“ řekla dnes ředitelka protiepidemického odboru olomoucké krajské hygienické stanice Růžena Haliřová. Podotkla, že hygienici v současnosti nezaznamenali ani žádná nová ohniska.