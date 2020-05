Koronavirus ONLINE: 319 mrtvých v ČR. Do Chorvatska už můžeme, kdy se otevřou další hranice?

Obce a kraje, z jejichž rozpočtů vláda kompenzuje pomoc menším firmám v koronakrizi, by podle lidovců měly dostat peníze zpět ze státního rozpočtu, a to podle vzorce rozlišujícího velikosti měst. Návrh, podle něhož by běžné obce a města měly dostat tisíc korun na občana a čtyři největší města víc, dnes ve Sněmovně představil předseda sněmovního klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Celkové ztráty obcí z opatření zavedených vládou, která zasahují do hospodaření se sdílenými daněmi, vypočetl na 25 miliard korun.