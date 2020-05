Koronavirus ONLINE: 317 mrtvých v ČR. A konec dvouhodinovky pro seniory v obchodech

Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen. Zaměstnavatel by ale nesměl propustit víc než desetinu pracovníků a ve srovnání s březnem nesnížit mzdy. Návrh zákona schválila dnes vláda. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Předlohu musí ještě projednat Sněmovna a Senát a podepsat prezident.

#Antivirus C jsme odklepli na vládě! Už jsme naordinovali “Áčko” i “Béčko”, a “Céčko” bylo hned další v řadě. Díky tomu teď napumpujeme do malých českých firem, které splní podmínky, pořádnou dávku pomoci. A pofrčí to bez zbytečné byrokracie. pic.twitter.com/NpHqtbjOgn — Jana Maláčová (@JMalacova) May 25, 2020

Sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti činí 24,8 procenta pracovníkova výdělku. Prominutí odvodů má být další podporou z kurzarbeitového programu Antivirus, z něhož se vyplácejí dva druhy příspěvků na náhrady mezd. O odpuštění pojistného – tedy o takzvaném režimu C z Antiviru – jednala dnes tripartita. Na podobě opatření se neshodla.