Koronavirus ONLINE: 312 mrtvých v ČR. A Prymula o strachu o rodinu i proč jezdí do USA

Prymula otevřeně o rodině i proč jezdí do USA

"Mám manželku, mám dvě děti, obě děti už jsou dospělé, znamená dvacet, třicet. Dcera pracuje v nějaké velké společnosti mezinárodní a syn je na univerzitě. Domácích zvířat máme relativně mnoho, i když teď nemáme pejsky, a to byla moje vášeň. Měli jsme dva německé ovčáky, ale bohužel už pošli a teď máme kočky doma, ryby v rybníku,"

řekl epidemiolog a jedna z tváří boje proti pandemii covid-19 Roman Prymula pořadu Život ve hvězdách na TV Nova. Rodina dle něj snáší odloučení poměrně špatně. "Já jsem na tom trochu líp, protože nemám čas přemýšlet, že jsem někde odloučen, protože tady když člověk přijde konečně domů, tady v Praze, tak konečně usne a nemá více méně čas na nic jiného," přiznává.

Starost mu udělaly výhrůžky. Ale ne kvůli němu samotnému. "Měl jsem obavu, aby se něco nestalo rodině, protože to bylo ve vazbě na rodinu, a to už jsem považoval za čáru," přiznal. Černé myšlenky ale zahnal, snaží se myslet i na léto s rodinou a klidnější chvíle. "My jezdíme téměř pravidelně k moři na 14 dnů do Spojených států, protože tam máme švagra a jenom výjimečně jsme v tuzemsku," prozradil na Nově k obvyklým letním aktivitám.

A jaké on má aktuální plány na léto? "Já si myslím, že skončíme někde na horách, že tam budeme chodit. Máme rádi poměrně túry," uvedl s tím, že by bylo kuriozní, kdyby skončil v Chorvatsku, kde nikdy nebyl. Za svůj koníček označil šachy, hrál v minulosti extraligu, zajímá ho sci-fi a filmy o ponorkách, za svůj život se podíval do tří. Rád má vodu, ale i rychlá auta. "Dřív jsem se snažil velmi rychle, ale tak posledních šest, sedm let to už vypadá jinak. Teď už jsem umírněný jezdec," dodal.