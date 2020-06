Koronavirus ONLINE: 305 nových případů za den v ČR. Babiš zmínil sundané roušky v Praze

„Naštěstí ale zatím stále jde o lokální ohniska, na které se připravujeme chytrou karanténou a máme aplikaci eRouška. A já znovu všechny prosím, aby si ji nainstalovali. Pokud by se koronavirus u nás rozjel opět v nějakém větším rozsahu, tak nám může velice pomoci. A především je nutné stále být zodpovědný, a pokud má člověk příznaky onemocnění covid, ať zůstane doma a nechodí mezi ostatní, které by tak mohl nakazit. Také bychom měli udržovat tam, kde to jde, alespoň minimální odstupy, abychom se sami chránili,“

vzkázal v rozhovoru pro Blesk premiér Andrej Babiš.