Koronavirus ONLINE: 303 mrtvých v ČR. Vojtěchův resort varuje před „nedozírnými následky“

Španělská vláda dnes nařídila povinné nošení roušek pro všechny lidi starší šesti let. Týká se to podle agentury Reuters hlavně vnitřních veřejných prostor. V případě vnějších Španělé musejí mít roušku jenom tehdy, pokud nebude možné udržet si od ostatních aspoň dvoumetrový odstup.

Španělsko je co do nakažených třetí nejpostiženější zemí na světě – koronavirem se tam infikovalo přes 232.000 lidí a zemřelo 27.778. Do úterka se tři dny po sobě počet nově zemřelých za 24 hodin udržoval pod sto, v úterý úřady nahlásily 83 mrtvých.

Země začala uvolňovat omezení přijatá kvůli epidemii, ale postupuje podle epidemiologické situace. V Madridu i Barceloně mnoho omezení stále platí. Pokud se situace nezhorší, mělo by uvolňování do konce června být ukončeno.