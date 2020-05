Koronavirus ONLINE: 299 mrtvých v ČR. Překazí cestování bez testů prudký nárůst nakažených?

„S Rakouskem jsme si potvrdili zájem o to, abychom do půlky června otevřeli naše hranice pro naše občany i pro cestování z ekonomických důvodů, ale i pro turisty,“ řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. „Budeme se vracet do normálu, tudíž bude možné cestovat do Rakouska bez testu.“

Se Slovenskem ministerstvo podmínky zatím ještě vyjednává. „Věříme, že v půlce června by skutečně mohl vzniknout ‚minischengen‘, který zajistí, že budou lidé moci cestovat bez kontrol,“ dodal Petříček. Ministerstvo chce také přizvat Maďarsko, které podle Petříčka také vykazuje velmi dobrá čísla. Příští týden chce finálně potvrdit datum, kdy dojde k otevření hranic.