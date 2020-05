Koronavirus ONLINE: 296 mrtvých v ČR, nákaza se šíří u horníků a Rakousko otevírá hranice

Neexistuje důvod, proč by se měl stát u letecké společnosti Smartwings angažovat víc než u jiných firem. Na twitteru to uvedl šéf poslanců opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. Zdůvodnění, že stát by měl do Smartwings vstoupit, protože jde o strategický podnik, je podle statutárního místopředsedy vládní ČSSD Romana Onderky PR zkratkou. Řekl to České televizi (ČT). Očekává, že hnutí ANO návrh zdůvodní na koaličním jednání.