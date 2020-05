Koronavirus ONLINE: 296 mrtvých, Němci chtějí konec českých kontrol a Rakousko otevírá hranice

Jaké by to bylo, kdyby se vaše pantofle ocitly v muzeu? Pandemie covidu-19 dál řádí ve světě, ale muzea už shromažďují svědectví a předměty, které zachycují život v tomto historickém období, zvláště v době karantény, píše agentura AFP.

„Od chvíle, co jsme se dozvěděli, že budeme mít karanténu, probírali jsme, co bychom měli uchovat pro budoucnost. Je to tak mimořádná zkušenost!“ říká Beatrice Behlenová z Londýnského muzea, které zachycuje život v britské metropoli.

Muzeum vyzvalo obyvatele Londýna, aby mu věnovali předměty, které podle nich karanténu symbolizují. „Může to být něco, co vám přirostlo k srdci, například vaše pantofle, které jste denně nosili,“ uvádí Beatrice Behlenová. Nebo něco, co odráží novou praxi, neboť lidé se pustili do pletení či vaření a dokonce i do šití roušek.