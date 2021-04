Koronavirus ONLINE: 2942 případů za středu. A Plaga chce upřesnění pro školky i 2. stupeň

Bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný se vrátí do Fakultní nemocnice Brno, kde byl před nástupem na ministerstvo náměstkem pro Dětskou nemocnici. Nyní čerpá dovolenou. ČTK to řekla mluvčí fakultní nemocnice Veronika Plachá.

Blatný byl ministrem zdravotnictví za ANO od 29. října do 7. dubna. Odvolal ho premiér Andrej Babiš (ANO) a zdůvodnil to tím, že se s ním rozcházel v názoru, jak by měl resort fungovat. Blatného nahradil Petr Arenberger.

Podle Plaché má nyní Blatný volno a vrátit by se měl po měsíci nebo v červnu. „Návrat do nemocnice byl domluvený. Vědělo se, že jde na ministerstvo maximálně do voleb,“ uvedla Plachá. Volby do Sněmovny jsou letos v říjnu.

Blatný před odchodem do vlády působil jako zdravotnický náměstek pro Dětskou nemocnici. Je také primářem oddělení dětské hematologie a biochemie.