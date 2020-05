Koronavirus ONLINE: 290 mrtvých v ČR. Vojtěch určil maximální cenu testů, cestovky zuří

Slovensko připravuje zavedení chytré karantény, která by obyvatelům země po návratu do vlasti umožnila v souvislosti s pandemií choroby covid-19 zůstat v domácí izolaci a nenastoupit do karantény ve státních zařízeních.

Podmínkou bude, aby si tito lidé nainstalovali mobilní aplikaci a souhlasili s kontrolou dodržování karantény. Vyplývá to z návrhu zákona, který dnes schválila vláda premiéra Igora Matoviče. Podle ministra zdravotnictví Marka Krajčího by novinka mohla vstoupit v platnost již příští týden.

Počty nových potvrzených případů koronaviru v zemi jsou v posledních týdnech nízké.