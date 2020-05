Koronavirus ONLINE: 288 mrtvých v ČR, Babiše v čase seniorů nechtěli pustit do obchodu

Rakousko, Slovensko, Chorvatsko, Řecko, případně Slovinsko jako tranzitní zemi zmínil Prymula jako místa, kam by Češi mohli v létě vyrazit na dovolenou. Podotkl také, že celý Schengenský prostor je uzavřen do 15. června. "Na dovolenou se bude jezdit za poměrně přísných podmínek," dodal a jmenoval například testování. Jezdilo by se ale prý jen do míst, kde nejsou hotelové resorty, ale spíš pronájmy menších ubytovacích kapacit. Země by se podle něj na podmínkách měly dopmluvit.