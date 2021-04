Koronavirus ONLINE: 2560 případů za pondělí. A Indie na českém „blacklistu“

V Moravskoslezském kraji přibylo v pondělí 315 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Proti neděli to bylo o 227 nakažených více. Víkendové přírůstky jsou ale obvykle nižší než ve všední den. Proti minulému pondělí je to o 131 nakažených méně. Nově nakažených za posledních sedm dní je nyní na 100 000 obyvatel 180, což je proti neděli pokles. Je to nejméně od 5. října. Jde o zásadní ukazatel, podle něhož se aktuálně vyvíjí rozvolňování opatření. Vyplývá to z údajů takzvané Chytré karantény, které zveřejňuje hejtman Ivo Vondrák (ANO).