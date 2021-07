Koronavirus ONLINE: 252 případů za úterý v ČR. A Vojtěch trvá na respirátorech

Kuvajt dnes oznámil, že od 1. srpna umožní cestovat do zahraničí pouze občanům, kteří byli očkováni proti covidu-19. Výjimku budou mít děti mladší 16 let a občané s certifikátem ministerstva zdravotnictví, který bude potvrzovat, že očkování podstoupit nemohou. Opatření se také nebude vztahovat na těhotné ženy, které to rovněž doloží oficiálním potvrzením. V Kuvajtu, který má 4,2 milionu obyvatel, se nákaza koronavirem podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) dosud potvrdila u 393.605 lidí a 2293 osob tam po nemoci covid-19 zemřelo. Plně naočkováno proti covidu-19 tam zatím podle webu Our World in Data bylo kolem 22 procent populace, což je o tři procenta více než v Saúdské Arábii.