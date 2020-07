Koronavirus ONLINE: 247 nakažených za den v ČR. Vojtěch zvažuje návrat roušek už v létě

„To není otázka mojí osoby, to je spíše otázka systému. My chceme centrálně řídit zcela necentralizovaný systém zdravotnictví. To je něco, co i mě trápí,“ komentoval Vojtěch kritiku premiéra Babiše. Zmínil hlavně problematiku soukromých laboratoří, které nespadají pod kontrolu ministerstva. Vyzval k budování kapacit „páteřní sítě přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví“.

Stát se podle Vojtěcha zaměří na to, aby měl páteřní síť laboratoří spadajících pod jeho resort. „Je třeba, aby měl stát na testování větší vliv, a to lze jen tam, kde má ministr jasně podřízené organizace, kterým může velet,“ uvedl. Český systém laboratoří a odběrových míst je aktuálně totiž velmi decentralizovaný, vysvětlil. „Není to tak, že by pak soukromé nevyšetřovaly, ale musí tu být garantovaná síť, která bude za každých okolností schopna vyšetřit ten objem,“ dodal.