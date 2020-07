Koronavirus ONLINE: 247 nakažených za den v ČR. Od pátku se roušky vrací i na Ústecku

Pouze desetina Američanů si myslí, že by se měla na podzim předškolní zařízení a školy otevřít bez jakýchkoli omezení. Vyplývá to z průzkumu agentury AP a společnosti NORC. Většina lidí je toho názoru, že by se ve školách měly nosit roušky a zavést další opatření proti šíření koronaviru. Tři z deseti dotázaných obnovu výuky ve školních třídách zcela odmítli.

Výsledek ankety je v protikladu s obrazem, jaký o epidemii podává prezident Donald Trump, který tlačí na otevření škol. Tvrdí přitom, že pro to má širokou podporu a že demokrati s tím nesouhlasí z politických důvodů.

Ve středu Trump prohlásil, že nemá problém s návratem svého syna Barrona a svých vnoučat do školy. Podle něj mají děti obecně silný imunitní systém a je málo pravděpodobné, že by koronavirus přinesly domů a nakazily rodiče a starší příbuzné.

Podle AP se chystá vrátit na podzim k normálnímu režimu jenom málo škol. Mnohé z největších školních obvodů chtějí jenom virtuální výuku nebo smíšený režim, při němž by děti byly ve třídách jen několik dní v týdnu.

Průzkum ukázal, že pouhých osm procent Američanů chce plné obnovení provozu škol, které poskytují výuku od předškolního věku do 18 let studentů. Otevření, ale s určitými omezeními by podpořilo 14 procent lidí, 46 procent dotázaných chce masivní ochranná opatření. Až 31 procent lidí si nepřeje obnovu výuky ve třídách na podzim vůbec. Podobný názor mají Američané i na znovuotevření vyšších škol a univerzit. To, jak Trump řeší situaci ve školství, neschvaluje 63 procent lidí.