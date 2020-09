Koronavirus ONLINE: 24 618 případů v ČR. A Vojtěch tasil novou verzi eRoušky

Jinam než obvykle zamířily dnes děti na zahájení školního roku z liberecké základní školy Na Výběžku. Jejich škola se modernizuje za 40 milionů korun a v azylu se budou učit minimálně osm měsíců. Docházet bude 213 školáků do bývalé univerzitní ubytovny ve Vesci. Jiné to dnes bylo i pro jejich rodiče, dovnitř mohli jen s prvňáky. V dalších dnech budou moci rodiče do školy vstupovat jen v nezbytných případech, řekla dnes ČTK ředitelka školy Jarmila Plachá.

"Je to nejen z důvodů zvýšených nároků na ochranu zdraví, ale ani majitel objektu, což je technická univerzita, nechce, aby po budově chodily cizí osoby," uvedla ředitelka. Škola Na Výběžku ale není jediná, kde je v rámci zvýšených hygienických nároků rodičům omezen přístup. Třeba do liberecké ZŠ nám. Míru mohli dnes přijít s prvňákem jen dva dospělí. Šerpování dětí z první třídy a předávání dárků navíc nebylo klasicky ve třídách, ale ve vyzdobené jídelně. "Je v ní větší prostor než ve třídě," uvedla ředitelka školy Pavlína Kubrová. V minulých letech bývalo zvykem, že rodiče mohli prvňáky doprovázet do tříd i v dalších dnech, to letos nepůjde. "První týden mají rodiče povolený vstup do šaten, pak už vůbec," dodala Kubrová.