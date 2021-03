Koronavirus ONLINE: 21 882 mrtvých v ČR. A antigenní testování kvůli firmám kolabuje

Přes 40 pacientských organizací poslalo otevřený dopis ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO). Znepokojilo je oznámení, že se resort odchyluje od schváleného národního plánu očkování. Podle organizací je to signál, že pacienti s chronickým onemocněním, kteří měli podle strategie dostat vakcínu přednostně hned po seniorech nad 80 let a zdravotnících, zcela z pořadníku vypadli. Jak řekla mluvčí Blatného resortu Blesk Zprávám, chroničtí pacienti jsou pro ministerstvo velkou prioritou a že na nikoho se nezapomnělo. Dnes by se měl Blatný sejít s Pacientskou radou a očkování s nimi probrat.