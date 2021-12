Koronavirus ONLINE: 2043 případů za Štědrý den v ČR. A další země hlásí převahu omikronu

Za vakcíny proti covidu-19 ministerstvo zdravotnictví jejich výrobcům zaplatilo od zahájení očkování do konce letošního listopadu více než šest miliard korun. Vyplývá to z přehledu zaplacených faktur ministerstva. Od začátku očkování 27. prosince loňského roku zdravotníci aplikovali už více než 15 milionů dávek vakcíny. Téměř stejný počet vakcín by měl podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba dorazit v příštím roce. Na dotaz ČTK uvedl, že objednáno je prozatím 14,7 milionu dávek.