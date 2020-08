Koronavirus ONLINE: 20 tisíc případů v ČR, návrat roušek a zelená pro volby v karanténě

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce jednat s vládními kolegy o délce ošetřovného pro rodiče žáků, kteří se ocitnou v karanténě kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Návrh, který nechtěla novinářům upřesnit, plánuje projednat na dnešním zasedání vlády. ČTK po schůzi vládní rady pro zdravotní rizika řekla, že ministr školství Robert Plaga (ANO) s ní neprojednal otázku ošetřovného při práci na manuálech, které má dnes rozeslat ředitelům škol.

Ošetřovné mohli čerpat rodiče dětí, které zůstaly doma kvůli uzavření škol na jaře, do konce června. Nyní mohou rodiče využívat ošetřovné v podobě jako do začátku epidemie, tedy po devět kalendářních dnů. Pro podzim vláda počítá s otevřením škol a lokálními opatřeními, v případě nákazy by do karantény neměly spadnout celé školy.

Maláčová uvítala, že se dnes na zdravotní radě dohodla na sdílení dat o nákaze v domovech seniorů. Ministerstvo je bude dostávat z centrálního registru při ministerstvu zdravotnictví. Připravuje i postup pro situace, kdy v domovech nebude dost ošetřovatelů, vycházet bude z pravidel přichystaných armádou. "Situace se bude posuzovat individuálně. Pak je možnost přesunout lidi do zdravotnických zařízení nebo na krizová lůžka," uvedla Maláčová. Dodala, že systém by se měl doladit v blízkých dnech.