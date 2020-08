Koronavirus ONLINE: 20 012 případů v ČR a návrat povinných roušek. A změny i u sportovců

Ředitelé škol mají na počátku tohoto týdne dostat do datových schránek manuál pro výuku v době koronavirové epidemie. Doporučení by se měla týkat i škol v přírodě, fungování družin či kroužků. Dnes se s dokumenty seznámí vládní zdravotní rada. Veřejnost chce ministerstvo školství o obsahu dokumentů informovat až poté, co je dostanou školy, sdělila minulý týden mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Nový školní rok začne pro všechny žáky 1. září ve školách a podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by školy měly fungovat "jak nejnormálněji to půjde". Jarní scénář, kdy ze dne na den byly školy uzavřeny, se opakovat nemá. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) před časem uvedl, že plány nepočítají s tím, že by se například dělily třídy. Při běžné výuce se budou ale dodržovat přísnější hygienická pravidla. Případná opatření proti koronaviru se budou řídit takzvaným semaforem pro oblasti s různým rizikem nákazy.