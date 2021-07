Koronavirus ONLINE: 192 případů za pátek, čtvrtina Čechů odmítá očkování a trable pro dovolenkáře

Pokud plánujete cestu do zahraničí, měli byste si ověřit, zda vaše cílová destinace uznává typ vakcíny proti covidu-19, kterou jste očkovaní. Uvedl to portál The Economist. Největší výhodu mají ti, kteří jsou očkováni vakcínou AstraZeneca. Tu uznává 119 států. Naopak překvapivě vás pustí do více zemí, pokud máte ruskou vakcínu Sputnik V, než pokud jste očkováni Modernou. Maďarsko je příklad země, která uznává největší počet vakcín, včetně Sputniku V. Pokud jste ale očkováni právě ruskou vakcínou, nedostanete se do Francie či Německa.