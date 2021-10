Koronavirus ONLINE: 1823 případů za neděli a expert ze Spolu odmítl další jednání s Babišem

V Pekingu 102 dní před začátkem zimních olympijských her zrušili další velkou sportovní akci. V neděli 31. října se neuskuteční maraton, na jehož startu mělo být 30 000 běžců. Zatím byl odložen na neurčito.

V Číně se od vypuknutí koronavirové pandemie na přelomu let 2019 a 2020 nekonaly prakticky žádné vrcholné sportovní akce. Výjimkou by měly být testovací olympijské závody, které začaly nedávno. Maraton v Pekingu byl zrušen poté, co Čína dnes ohlásila 39 nových případů koronaviru. Patří k zemím, které vyznávají politiku nulového covidu.

Zimní olympijské hry v Pekingu by měly začít 4. února. Ve středu to bude sto dní do zahajovacího ceremoniálu.