Koronavirus ONLINE: 168 případů za pondělí v ČR. V Izraeli přes 6 tisíc a doporučení na 3. dávku

V Olomouckém kraji dostalo k 5. srpnu alespoň jednu dávku vakcíny proti novému koronaviru 58,6 procenta z 525.104 obyvatel, kterých se očkování týká.

Ve srovnání s ostatními kraji je to druhý nejnižší podíl. Menší podíl očkovaných vykázal pouze Moravskoslezský kraj, kde tento ukazatel činí 58,5 procenta. V celém Česku bylo do 5. srpna aspoň jednou dávku vakcíny očkováno 63,4 procenta obyvatel starších 16 let. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.